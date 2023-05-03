В США одобрили сделку с Чехией по модернизации и ремонту военных вертолетов

Госдеп одобрил сделку с Чехией по ремонту боевых вертолетов на 650 миллионов долларов

Госдепартамент одобрил возможную сделку с властями Чехии по модернизации и ремонту военных вертолетов Bell AH-1Z Viper и Bell UH-1Y Venom. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству США.

Ожидается, что общая сумма контракта составит 650 миллионов долларов. Как уточнили в ведомстве, правительство Чехии запросило у Вашингтона закупку оборудования и предоставление услуг по ремонту шести боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper и двух машин Bell UH-1Y Venom.

Специалисты считают, что сделка послужит интересам внешней политики и национальной безопасности США.

Ранее в Великобритании заявили, что страна на данный момент не планирует передавать Украине вертолеты AH-64 Apache.