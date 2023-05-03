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00:14, 4 мая 2023Мир

В США одобрили сделку с Чехией по модернизации и ремонту военных вертолетов

Госдеп одобрил сделку с Чехией по ремонту боевых вертолетов на 650 миллионов долларов

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Госдепартамент одобрил возможную сделку с властями Чехии по модернизации и ремонту военных вертолетов Bell AH-1Z Viper и Bell UH-1Y Venom. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству США.

Ожидается, что общая сумма контракта составит 650 миллионов долларов. Как уточнили в ведомстве, правительство Чехии запросило у Вашингтона закупку оборудования и предоставление услуг по ремонту шести боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper и двух машин Bell UH-1Y Venom.

Специалисты считают, что сделка послужит интересам внешней политики и национальной безопасности США.

Ранее в Великобритании заявили, что страна на данный момент не планирует передавать Украине вертолеты AH-64 Apache.

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Марина Совина
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