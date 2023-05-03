В ГД возложили ответственность за атаку на Кремль на западных хозяев Зеленского

Депутат Слуцкий возложил ответственность за атаку на Кремль на западных хозяев Зеленского

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал атаку беспилотников на Кремль, возложив ответственность за это не только на президента Украины Владимира Зеленского, но и на его западных хозяев.

«Вместе с Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева — президент США [Джо] Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине», — заявил он.

Депутат также высмеял попытки Белого дома изобразить свою непричастность к данному инциденту, отметив, что все итак хорошо понимают, кто за этим стоит. Он также выразил уверенность в проведении в будущем международного трибунала над Зеленским и его окружением.

В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.