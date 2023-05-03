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00:11, 4 мая 2023Россия

В ГД возложили ответственность за атаку на Кремль на западных хозяев Зеленского

Депутат Слуцкий возложил ответственность за атаку на Кремль на западных хозяев Зеленского
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал атаку беспилотников на Кремль, возложив ответственность за это не только на президента Украины Владимира Зеленского, но и на его западных хозяев.

«Вместе с Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева — президент США [Джо] Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине», — заявил он.

Депутат также высмеял попытки Белого дома изобразить свою непричастность к данному инциденту, отметив, что все итак хорошо понимают, кто за этим стоит. Он также выразил уверенность в проведении в будущем международного трибунала над Зеленским и его окружением.

В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.

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Марина Совина
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