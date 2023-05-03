Песков обозначил позицию России по зерновой сделке

Песков заявил, что Россия не будет противоречить своим интересам в рамках зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил позицию Москвы по зерновой сделке, его слова приводит ТАСС.

«Не будем пока забегать вперед. Разумеется, Россия не будет делать ничего дальше, что будет противоречить ее интересам», — ответил он на вопрос, как будет действовать Москва, если соглашение не продлят.

По его словам, российская сторона заинтересована в соблюдении условий в рамках договора, которые были достигнуты еще при активации этой сделки. Он отметил, что контакты на этот счет продолжаются, однако их невозможно прокомментировать, поскольку у Москвы очень скромные поводы для оптимизма.