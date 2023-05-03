Турция заявила о неисполнении требований России по зерновой сделке

Глава МИД Турции: проблема по продлению зерновой сделки в неисполнении требований России

На данный момент стороны продолжают прикладывать усилия по продлению зерновой сделки. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что проблема в этом вопросе заключается в неисполнении требований России. Поэтому, по его словам, черноморскую инициативу продлили только на 60 дней. «Это, в частности, касается вопроса переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, гарантий для банков для проведения оплаты за продовольствие», — уточнил Чавушоглу.

Турецкий министр добавил, что стопроцентной гарантии продления зерновой сделки сейчас нет, но надежда сторон на успех сохраняется.