В ООН решили помочь российским банкам в рамках зерновой сделки

В ООН заявили, что будут искать способы транзакций для банков РФ в рамках зерновой сделки

ООН ищет способ проводить транзакции российским банкам в рамках зерновой сделки. О решении помочь банкам РФ заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, передает ТАСС.

Он пояснил, что одним из направлений работы главы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен и ее команды является поиск решения, которое позволило бы российским банкам, в том числе Россельхозбанку, проводить платежи.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ООН предпринимает усилия для реализации зерновой сделки. По его словам, генсекретарь организации Антониу Гутерриш обратился к трем американским банкам с просьбой помогать Россельхозбанку, который был отключен от SWIFT в результате санкций, обслуживать экспортные операции.