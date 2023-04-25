Лавров высказался о подходе Запада к реализации зерновой сделки

Лавров заявил, что подход Запада к реализации зерновой сделки является несерьезным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал подход Запада, в том числе США, к реализации зерновой сделки. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что Организация Объединенных Наций (ООН) предпринимает усилия для того, чтобы решить вопрос с полноценной реализацией сделки и пытается договориться со странами, которые ввели санкции против России, в результате которых, помимо прочего, российский банк Россельхозбанк был отключен от SWIFT. В частности, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к трем американским банкам с просьбой заменить данный канал связи и помогать Россельхозбанку обслуживать экспортные операции, заявил Лавров.

В то же время глава МИД РФ подчеркнул, что спустя несколько месяцев только один банк согласился профинансировать одну операцию. «Но когда нам говорят, что давайте на этом принципе построим всю дальнейшую работу, это несерьезно. Либо вы хотите системно решать проблему нехватки продовольствия на мировых рынках, тогда нужно просто вернуть наш банк в систему SWIFT», — высказался он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН призвал исполнять российскую часть сделки.