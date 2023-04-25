Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:18, 25 апреля 2023Мир

Лавров высказался о подходе Запада к реализации зерновой сделки

Лавров заявил, что подход Запада к реализации зерновой сделки является несерьезным

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал подход Запада, в том числе США, к реализации зерновой сделки. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что Организация Объединенных Наций (ООН) предпринимает усилия для того, чтобы решить вопрос с полноценной реализацией сделки и пытается договориться со странами, которые ввели санкции против России, в результате которых, помимо прочего, российский банк Россельхозбанк был отключен от SWIFT. В частности, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к трем американским банкам с просьбой заменить данный канал связи и помогать Россельхозбанку обслуживать экспортные операции, заявил Лавров.

В то же время глава МИД РФ подчеркнул, что спустя несколько месяцев только один банк согласился профинансировать одну операцию. «Но когда нам говорят, что давайте на этом принципе построим всю дальнейшую работу, это несерьезно. Либо вы хотите системно решать проблему нехватки продовольствия на мировых рынках, тогда нужно просто вернуть наш банк в систему SWIFT», — высказался он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН призвал исполнять российскую часть сделки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал шизофренией заявления Запада о переговорах России и Украины
Доктор Мясников перечислил показание к удалению миндалин
Лавров высказался о решении Израиля покинуть заседание Совбеза ОНН
Россиянам рассказали о рисках при покупке мини-студий
«Ак Барс» вырвал победу у ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ
Кадыров встретился с Пригожиным
Корь выявили у студента московского вуза
Россиянам назвали плюсы отсутствия секса
Лавров прокомментировал стремление ушедших из России компаний вернуться обратно
Российский депутат погиб в зоне спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.