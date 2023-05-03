Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:58, 3 мая 2023Россия

Российские школьники побили пьяного пассажира автобуса и попали на видео

В Волгограде несколько школьников побили пьяного пассажира автобуса и попали на видео

В Волгограде несколько школьников побили пьяного пассажира автобуса и попали на видео. Кадры публикует Tеlegram-канал «ДПС Владивосток, новости».

Отмечается, что мужчина, находясь в общественном транспорте, вел себя агрессивно. Он кричал и пугал других пассажиров. В какой-то момент группа подростков спровоцировала россиянина подойти к открытой двери.

На записи видно, как дебошира ударом ногой в спину выталкивают на газон из салона, после этого его бьют еще несколько раз. Дальше школьники возвращаются в автобус, который продолжает движение по маршруту.

Ранее стало известно, что в камчатском городе Елизово подростки жестоко избили 14-летнего школьника. Свой поступок они объяснили местью за прошлый конфликт. В драку вмешался прохожий и растащил их.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
ФСБ сорвала покушение ГУР Минобороны Украины на главу Крыма Аксенова. Что известно об операции спецслужбы?
Раскрыт секрет покупки идеального автомобиля в России
Стал известен возможный покупатель российского бизнеса Danone
Мэр Ялты прокомментировала попытку покушения со стороны разведки Украины
Россиянам назвали причины постоянной усталости
Российские школьники побили пьяного пассажира автобуса и попали на видео
В Москве анонсировали «Большой стендап-фестиваль»
Студентов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори
Франция отработала сценарий конфликта на Украине во время учений
В России выпивающую многодетную мать заподозрили в избиении больной дочери
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.