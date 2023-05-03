Российские школьники побили пьяного пассажира автобуса и попали на видео

В Волгограде несколько школьников побили пьяного пассажира автобуса и попали на видео

В Волгограде несколько школьников побили пьяного пассажира автобуса и попали на видео. Кадры публикует Tеlegram-канал «ДПС Владивосток, новости».

Отмечается, что мужчина, находясь в общественном транспорте, вел себя агрессивно. Он кричал и пугал других пассажиров. В какой-то момент группа подростков спровоцировала россиянина подойти к открытой двери.

На записи видно, как дебошира ударом ногой в спину выталкивают на газон из салона, после этого его бьют еще несколько раз. Дальше школьники возвращаются в автобус, который продолжает движение по маршруту.

Ранее стало известно, что в камчатском городе Елизово подростки жестоко избили 14-летнего школьника. Свой поступок они объяснили местью за прошлый конфликт. В драку вмешался прохожий и растащил их.