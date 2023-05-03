Российские подростки жестоко избили 14-летнего школьника за прошлый конфликт
В камчатском городе Елизово подростки жестоко избили 14-летнего школьника. Об этом сообщает российский портал «Кам24».
Несовершеннолетние, напавшие на мальчика, объяснили свой поступок местью за прошлый конфликт. В драку вмешался прохожий и оттащил школьника от обидчиков.
Однако подростки настигли мальчика в одном из дворов и продолжили издевательства.
«Избиения длились около трех часов. (...) Его в тот же день госпитализировали», — поделилась мать пострадавшего.
Позже женщина обратилась в полицию. Правоохранители начали выяснять обстоятельства произошедшего. Личности подростков, напавших на ребенка, уже удалось установить.
26 апреля сообщалось, что в Чистополе школьницы толпой избили двух четвероклассниц и сорвали с одной из них платок. Директор школы, где учились дети, рассказала, что не замечала травли.