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15:33, 26 апреля 2023Россия

Российские школьницы толпой избили двух четвероклассниц и попали на видео

В Чистополе школьницы толпой избили двух четвероклассниц и сорвали с одной из них платок

В Чистополе Республики Татарстан школьницы толпой избили двух четвероклассниц и попали на видео. Его публикует Telegram-канал Mash Iptash.

На кадрах видно, как несколько девочек ударяют сверстниц, рядом с ними стоит группа подростков, которая смотрит на потасовку, но не пытается остановить агрессивных школьниц.

По словам матери пострадавших. которая ведет личный блог в социальных сетях, школьниц душили и пинали, с одной из них сорвали платок. Избиение девочек остановили прохожие, рассказала россиянка, подчеркнув, что ее детей постоянно травили. Мать-блогер объяснила оскорбления девочек тем, что семья позволяет себе отдых за границей.

Женщина написала заявление в полицию спустя несколько дней — она рассказала, что в это время ждала заявления от обидчиков, но их не последовало. Директор школы, где учились дети, сообщила, что не замечала их травли.

Ранее во Владивостоке ученица одной из школ жестоко избила сверстницу и повредила ей позвоночник. Есть версия, что это произошло из-за оскорбления матери одной из девочек.

Анастасия Шейкина
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