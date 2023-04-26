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07:31, 26 апреля 2023Россия

Российская школьница жестоко избила сверстницу и повредила ей позвоночник

Во Владивостоке школьница избила сверстницу на глазах у толпы и повредила ей позвоночник

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Во Владивостоке ученица одной из школ жестоко избила сверстницу и повредила ей позвоночник. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, школьница била ногами по голове и таскала за волосы одноклассницу во дворе одного из домов. В это время на драку пришли посмотреть другие подростки, которые решили не прекращать потасовку.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД, после случившегося полиция начала проверку. Правоохранители устанавливают подробности произошедшего. Точно неизвестно, почему школьница напала на одноклассницу. Есть версия, что это произошло из-за оскорбления матери одной из девочек.

Ранее в Приморском крае 13-летняя россиянка под овации толпы избила 11-летнюю девочку. Случившееся записали на видео.

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Анастасия Шейкина
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