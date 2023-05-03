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19:42, 3 мая 2023Ценности

53-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа и вызвала споры в сети

53-летняя певица Дженнифер Лопес показала естественную внешность и вызвала споры в сети

Фото: @allure

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась без макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице издания Allure в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя поп-исполнительница совместно с журналистами модного портала записала видео, в котором показала процесс подготовки к благотворительному балу Met Gala. Так, в начале ролика знаменитость предстала перед зеркалом в топе на тонких бретельках телесного цвета и с махровой повязкой на голове. На размещенных кадрах видно, что на лице артистки отсутствует косметика.

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Некоторые фанаты высказали свое недовольство по поводу естественной внешности звезды. «Наконец-то она начинает выглядеть на свой возраст», «Возраст ее все-таки догнал. Ей даже косметика не помогает», «Видно, что она очень боится стареть и всюду использует фильтры», «И зачем она все время обманывала людей? Вот и показала свое истинное лицо», «Кто открыл дверь в ее доме? Другой человек совершенно», — возмущались они.

В то же время были и те поклонники, которые встали на защиту своего кумира. «По комментам складывается ощущение, как будто 50-летним женщинам нельзя стареть», «Те, кто пишет, что она выглядит постаревшей, вы себя-то видели?», «Люди такие завистливы. Если бы я также выглядела в ее возрасте, то была бы на седьмом небе от счастья», «Без макияжа она выглядит потрясающе», «Натуральная красота», — писали пользователи сети.

В декабре 2022 года Дженнифер Лопес раскрыла секреты моложавой внешности в интервью модному журналу Vogue. В первую очередь певица призвала читателей разобраться с психическим состоянием, поскольку оно напрямую влияет на внешний вид. При этом Лопес порекомендовала ежедневно очищать лицо пенкой для умывания, а также использовать увлажняющую сыворотку и косметику с защитой от солнца SPF-30.

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Мария Винар
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