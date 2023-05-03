Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:48, 3 мая 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации на 3 мая

Фото: РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 3 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Изображение: Минобороны РФ

По сообщению официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки понесли серьезные потери — только на донецком направлении СВО было уничтожено более 385 бойцов.

На этом направлении продолжались бои за город Артемовск (украинское название — Бахмут). Российских штурмовиков с флангов прикрывали десантники.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Суммарно на всех остальных направлениях ВСУ потеряли около 200 военнослужащих. Согласно отчету Минобороны, украинская армия также лишилась нескольких единиц техники — радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, самоходной установки «Акация», двух гаубиц «Гиацинт-Б» и нескольких орудий Д-20, Д-30 и «Мста-Б». Также российская система противовоздушной обороны перехватила управляемую авиационную бомбу производства JDAM.

Всего с начала СВО были уничтожены были 416 самолетов, 230 вертолетов, 3935 беспилотных летательных аппаратов, 4717 орудий полевой артиллерии и минометов и 9928 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Двух человек заметили на крыше Сенатского дворца перед взрывом дрона над Кремлем
Годовалая девочка утонула в декоративном пруду в российском регионе
Субсидии закрытым российским аэропортам резко сократили
Диетолог подсказала способ выбрать эффективную диету для похудения
Предсказано опустынивание средиземноморских лесов
Тренер раскрыла секрет упругих ягодиц «как у Кардашьян»
Володин назвал теракт в отношении президента нападением на Россию
Госдума потребует применения «способного уничтожить киевский режим» оружия
Володин назвал власти Украины террористами после удара по Кремлю
Стали известны подробности возвращения Пугачевой в Москву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.