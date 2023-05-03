Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации на 3 мая

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 3 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Изображение: Минобороны РФ

По сообщению официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки понесли серьезные потери — только на донецком направлении СВО было уничтожено более 385 бойцов.

На этом направлении продолжались бои за город Артемовск (украинское название — Бахмут). Российских штурмовиков с флангов прикрывали десантники.

Суммарно на всех остальных направлениях ВСУ потеряли около 200 военнослужащих. Согласно отчету Минобороны, украинская армия также лишилась нескольких единиц техники — радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, самоходной установки «Акация», двух гаубиц «Гиацинт-Б» и нескольких орудий Д-20, Д-30 и «Мста-Б». Также российская система противовоздушной обороны перехватила управляемую авиационную бомбу производства JDAM.

Всего с начала СВО были уничтожены были 416 самолетов, 230 вертолетов, 3935 беспилотных летательных аппаратов, 4717 орудий полевой артиллерии и минометов и 9928 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.