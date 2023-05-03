Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:11, 3 мая 2023Культура

Полиция допросила Киану Ривза из-за пропажи женщины

TMZ: полиция допросила актера Киану Ривза по делу о пропаже 27-летней девушки

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Правоохранительные органы пришли в дом канадского актера и кинорежиссера Киану Ривза и допросили его по делу о пропаже женщины. Об этом сообщает портал TMZ.

Сообщается, что перед этим в полицию поступил звонок. Мужчина рассказал по телефону, что его 27-летняя подруга давно не выходила на связь, и попросил проверить, все ли с ней в порядке. Он также назвал полную дату рождения девушки и какую машину она водила.

Однако когда полицейские пришли с проверкой, они были удивлены, увидев актера. Звезда «Джона Уика» вежливо пообщался с сотрудниками правоохранительных органов, рассказав, что ничего не знает о пропавшей женщине. Он также добавил, что она определенно не жила с ним. Отмечается, что инцидент мог быть ошибкой или розыгрышем.

Ранее сообщалось, что американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», пообещал убрать упоминание Киану Ривза в негативном контексте из будущих изданий своих мемуаров под названием Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Подозреваемые в нападении на баскетболиста Шведа рассказали подробности драки
Захарова описала требования Польши по репарациям к России фразой «доиграются»
Пираты взяли в плен двух грузин и россиянина в водах Габона
В России доработали бомбы ФАБ-250
Звезда «Гарри Поттера» назвала причины перерыва в актерской карьере
Россия пригрозила ответом в случае появления баз США в Финляндии
В окружении Костомарова высказались о возможном переводе в клинику в Германии
Зеленский впервые после начала спецоперации отправится в Германию
Россиянкам назвали пять бесполезных вещей в летнем гардеробе
ЕК представила план наращивания производства боеприпасов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.