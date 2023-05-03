Участник популярного шоу на ТНТ раскрыл закулисье проекта

Участник «Stand Up на ТНТ» Косицын назвал работу на проекте самой сложной в его жизни

Участник популярной программы «Stand Up на ТНТ» Роман Косицын раскрыл закулисье проекта. В интервью журналисту Карену Адамяну он назвал работу в шоу самой сложной в его жизни. Запись их беседы доступна на YouTube.

«Это просто заглавие, фамилия, имя, название монолога и дальше 12-м шрифтом абсолютно весь текст всего монолога, который, кстати, никто никогда не проверяет. Это просто текстовый файл, который состоит из 3-3,5 листов в зависимости от того, сколько по времени идет монолог», — ответил Косицын на вопрос о том, как он пишет свои монологи для «Stand Up на ТНТ».

Комик также отметил, что редко самостоятельно пишет монологи. «Один я редко что-то придумываю, обычно пишу с авторами нашими, и еще парой человек для разности взглядов, каждый что-то привносит, но все заходы идут от меня», — пояснил он.

Косицын также назвал очень сложным психологически момент сдачи монологов. По его словам, монологи, которые отбирают для программы на основных вечеринках, необходимо защитить перед съемками. По его словам, на стадии, когда комики попадают в основные съемки для нового выпуска шоу, они должны выступить перед редакторами так, чтобы им понравилась каждая шутка. Те же шутки, которые покажутся аудитории несмешными, нужно будет переписать.

«Это невероятно сложная работа, самая, наверное, сложная, через которую я проходил. В момент сдачи монологов у тебя внутри все переворачивается», — высказался Косицын о работе на «Stand Up на ТНТ».

Ранее Косицын, участвующий также в юмористическом проекте «Прожарка» на телеканале ТНТ4, раскрыл изнанку создания шоу. В подкасте «Авторитет мысли» на YouTube он заявил, что комики помогают друг другу писать шутки.