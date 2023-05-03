Доктор Мясников развеял популярный в кино миф

Врач Мясников развеял миф о том, что при укусе змеи нужно высосать яд из раны

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф, пришедший из кинофильмов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Во время рубрики, где Мясников задает вопросы по мотивам предыдущих передач, он спросил у одной из зрительниц, нужно ли при укусе змеи высасывать яд из раны. «Нужно, так обычно в кино показывают», — сказала ему женщина.

В ответ доктор заявил, что отсасывание яда из раны не помогает при укусе змеи. По словам Мясникова, такой способ не только не принесет никакой пользы пострадавшему, но и может нанести ему вред. Он объяснил, что при высасывании змеиный яд может распространиться по ране и попасть в кровоток.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Елена Георгиева раскрыла порядок действий при укусе змеи и назвала ошибки, которые совершают люди, чтобы избежать интоксикации ядом. Она сообщила, что накладывать жгут и расширять рану категорически не рекомендуется. Специалистка порекомендовала промыть место укуса водой, пить много воды, принять антигистаминные препараты и немедленно обратиться за медицинской помощью.