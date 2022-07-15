Врач назвала главную ошибку после укуса змеи

Терапевт Георгиева: после укуса змеи не рекомендуется накладывать жгут и отсасывать яд

После укуса змеи стоит избегать главной ошибки — повреждать рану, предупреждает кандидат медицинских наук, врач-терапевт Елена Георгиева. Причину, по которой не стоит даже пытаться отсасывать яд, она назвала в беседе с «Известиями».

Накладывать жгут, расширять рану и отсасывать яд категорически не рекомендуется, предупреждает Георгиева. «Подобные травматичные манипуляции на месте укуса могут ухудшить состояние пациента. В ожидании бригады скорой помощи лучше уложить пациента, промыть место укуса водой, обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты при их наличии», — сказала врач.

По возможности, подчеркнула она, лучше самостоятельно и как можно быстрее транспортировать пациента в ближайший медицинский пункт, где ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

Врач также перечислила симптомы интоксикации змеиным ядом: это боль, отек, который может охватить всю конечность, кровоизлияние, местное повышение температуры, сонливость, жажда и сухость во рту. Георгиева отметила, что яд некоторых змей обладает действием на центральную нервную систему, вследствие чего могут развиваться судороги, параличи, расстройства речи и глотания.

Ранее врач-дерматовенеролог Галина Терещенко назвала способ снять боль после укуса насекомых подручными средствами. По ее словам, для борьбы с ним подойдут раствор соды или уксуса.