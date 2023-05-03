Стюардессы объяснили опасность снятия обуви в самолете

Insider: стюардессы предостерегли пассажиров от снятия обуви в самолете

Бортпроводники предостерегли пассажиров от опасной привычки снимать обувь в самолете. Об этом пишет Insider.

«Иногда вы видите на полу в уборной не воду, — объяснила изданию стюардесса Лейша Перес. — Вероятно, это биологические жидкости, по которым вы ходите».

Другая бортпроводница американского авиаперевозчика, решившая не раскрывать свою личность из-за строгой политики компании в отношении СМИ, заявила, что моча, которая попадает на пол в туалете во время турбулентности, часто растекается по салону воздушного судна.

«Ради всего святого, носите обувь, — добавила она. — Ходить по самолету босиком или даже в носках отвратительно».

В апреле писатель и заядлый путешественник Адам Эрас назвал Crocs лучшей обувью для перелета на самолете. По его словам, резиновые сабо обеспечивают мягкость и прохладу для ног во время полета.