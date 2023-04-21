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20:39, 21 апреля 2023Путешествия

Заядлый путешественник назвал лучшую обувь для перелета

Писатель Адам Эрас назвал резиновые «кроксы» лучшей обувью для путешествий

Фото: Alexandra Torro / Unsplash

Писатель и заядлый путешественник Адам Эрас (Adam Erace) назвал резиновые сабо бренда Crocs лучшей обувью для перелета на самолете. Своим мнением он поделился в беседе с Daily Mail.

«Мой подход заключается в том, чтобы не позволять тому, что на мне надето, доставлять дискомфорт. Crocs обеспечивают мягкость и прохладу для моих ног. Это касается не только полета в самолете, но и долгих пеших прогулок по аэропорту», — отметил он.

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Эрас добавил, что «кроксы» являются безопасной обувью для чрезвычайных ситуаций, так как они легко снимаются и надеваются. Большим плюсом будет отсутствие острых углов и каблуков на сабо, заметил писатель, поскольку не будет риска проколоть надувной трап.

«А при закреплении ремешками на щиколотках они не слетают с ног, как сандалии или свободно завязанные кроссовки», — заключил путешественник.

Ранее стюардесса из Индии Каджал Манхас предупредила пассажиров о смертельной опасности узкой одежды во время полета на самолете. По словам бортпроводницы, слишком обтягивающая одежда увеличивает риск возникновения судорог, отеков, а также может повлиять на кровообращение.

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Зарина Дзагоева
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