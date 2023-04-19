Пассажиров предупредили о смертельной опасности узкой одежды в самолете

Daily Star: стюардесса предупредила, что узкая одежда может вызвать судороги в самолете

Стюардесса из Индии Каджал Манхас предупредила пассажиров о смертельной опасности узкой одежды во время полета на самолете. Ее советы приводит Daily Star.

По словам бортпроводницы, слишком обтягивающая одежда увеличивает риск возникновения судорог, отеков, а также может повлиять на кровообращение. Во время полета необходимо поддерживать нормальный кровоток, рекомендовала Манхас, чтобы избежать тромбоза глубоких вен.

«Это вызывает боль и отек. Если тромб отрывается и оседает где-то в жизненно важном органе, например в легких, исход может быть фатальным», — объяснила стюардесса.

Она также рассказала о риске ношения обуви на высоком каблуке в самолете. Во время эвакуации при экстренной ситуации человек может споткнуться и даже создать опасность для попутчиков. Кроме того, каблуки могут проколоть надувной трап.

Ранее стюардесса нидерландской авиакомпании KLM показала способ разгладить одежду без утюга в номере отеля и восхитила подписчиков. Девушка продемонстрировала, как вешает униформу в ванной, пока принимает душ. По ее словам, таким образом вещи разглаживаются от пара и остается их только высушить.