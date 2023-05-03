В Астраханской области стартовал казачий конный поход

Казачий конный поход стартовал в Черноярском районе Астраханской области

В селе Ушаковка Черноярского района Астраханской области стартовал казачий конный поход, приуроченный к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 80-1 годовщине победы в Сталинградской битве. Об этом сообщает «Волжанка».

Поход завершится 5 мая в селе Соленое Займище. Церемония открытия началась с шествия бессмертного полка. С приветственной речью к участникам обратились глава района Сергей Никулин, глава села Ушаковка Евгений Шевченко, отец Стефан, член общественной палаты Астраханской области Владимир Еременко.

Затем перед зрителями прошла конница астраханских казаков и гостей из Калмыкии. Следом проехала колонна раритетной военной техники.

В рамках мероприятия также прошла концертная программа, гостям продемонстрировали походную колокольню и угощали солдатской кашей из полевой кухни.