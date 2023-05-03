Под Петербургом загорелся аэродром

В Ленобласти загорелся аэродром в деревне Гостилицы, вертолеты успели эвакуировать

В деревне Гостилицы Ленинградской области произошел пожар на территории аэродрома. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным авторов канала, в ангарах аэродрома находились вертолеты — их эвакуировали. Никто не пострадал.

Информацию о возгорании подтвердил и источник РИА Новости в экстренных службах. Он уточнил, что там загорелись покрышки, открытое горение уже успели ликвидировать.

Ранее пожар произошел на аэродроме в Курской области — огонь распространился в результате атаки украинского беспилотника. Пожар тушили больше суток, ему присвоили третью категорию сложности.

