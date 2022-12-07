Мощный пожар на курском аэродроме после атаки ВСУ тушили больше суток

Курский губернатор Старовойт заявил, что пожар на аэродроме после атаки ВСУ потушили

Мощный пожар на курском аэродроме, который произошел после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), тушили больше суток. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Больше суток с огнем боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, Противопожарной службы Курской области, Министерства обороны, РЖД и других ведомств», — сказал представитель региональных властей.

Он уточнил, что пожару была присвоена третья категория сложности. В результате возгорания пострадавших нет.

Об атаке беспилотника на аэродром в Курской области стало известно 6 декабря. По словам Старовойта, в результате загорелся расположенный в районе объекта нефтенакопитель. Позднее появились кадры пожара, на которых виден густой дым, поднимающийся над территорией, прилегающей к российскому аэродрому.