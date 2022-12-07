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14:41, 7 декабря 2022Россия

Мощный пожар на курском аэродроме после атаки ВСУ тушили больше суток

Курский губернатор Старовойт заявил, что пожар на аэродроме после атаки ВСУ потушили

Фото: РИА Новости

Мощный пожар на курском аэродроме, который произошел после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), тушили больше суток. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Больше суток с огнем боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, Противопожарной службы Курской области, Министерства обороны, РЖД и других ведомств», — сказал представитель региональных властей.

Он уточнил, что пожару была присвоена третья категория сложности. В результате возгорания пострадавших нет.

Об атаке беспилотника на аэродром в Курской области стало известно 6 декабря. По словам Старовойта, в результате загорелся расположенный в районе объекта нефтенакопитель. Позднее появились кадры пожара, на которых виден густой дым, поднимающийся над территорией, прилегающей к российскому аэродрому.

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Никита Абрамов
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