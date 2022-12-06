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11:15, 6 декабря 2022Россия

Появилось видео с места мощного пожара на курском аэродроме после атаки ВСУ

Площадь пожара после атаки ВСУ на аэродроме под Курском составила 500 квадратных метров

Площадь пожара на аэродроме под Курском составила 500 квадратных метров после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил сотрудник региональных экстренных служб. Мощное пламя попало на видео, кадры опубликованы в Telegram-канале «Актуальный Курск».

На видеоролике виден густой дым, поднимающийся над территорией, прилегающей к российскому аэродрому.

Сейчас на месте ЧП развернули три боевых участка, пожарные проводят пенную атаку и обваловку нефтенакопителя, чтобы не допустить перехода пламени на соседние емкости, передает РИА Новости.

Об атаке беспилотника на аэродром в Курской области стало известно 6 декабря. По словам главы региона Романа Старовойта, в результате загорелся расположенный в районе объекта нефтенакопитель. Информация о пострадавших не поступала.

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