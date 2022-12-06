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07:27, 6 декабря 2022Россия

ВСУ с дрона атаковали аэродром в приграничном российском регионе

Глава Курской области Старовойт сообщил об атаке дрона ВСУ на аэродром
Роман Старовойт

Роман Старовойт . Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с дрона на аэродром в граничащей с Украиной Курской области. Об этом сообщил глава приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате атаки поврежден нефтенакопитель.

«Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», — сообщил Старовойт.

Ранее Минобороны России сообщало, что беспилотные летательные аппараты ВСУ пытались атаковать аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

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Марк Леонов
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