ВСУ с дрона атаковали аэродром в приграничном российском регионе
Глава Курской области Старовойт сообщил об атаке дрона ВСУ на аэродром
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с дрона на аэродром в граничащей с Украиной Курской области. Об этом сообщил глава приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в результате атаки поврежден нефтенакопитель.
«Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», — сообщил Старовойт.
Ранее Минобороны России сообщало, что беспилотные летательные аппараты ВСУ пытались атаковать аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.