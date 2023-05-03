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06:30, 3 мая 2023Наука и техника

Раскрыты новые консоли PlayStation

Инсайдер: PS5 со съемным дисководом выйдет осенью, PS5 Pro находится в производстве

Фото: Britta Pedersen / dpa / Globallookpress.com

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон перечислил будущие консоли PS и продукты Sony. Об этом сообщает издание Insider Gaming.

По информации автора, ожидаемая консоль PlayStation 5 со съемным дисководом будет анонсирована на следующем мероприятии PlayStation Showcase, девайс должен выйти в продажу этой осенью.

Также Хендерсон заявил, что PlayStation 5 Pro — более мощная игровая приставка нового поколения — находится в производстве. По словам специалиста, в этом сообщении он уверен «на 100 процентов». Инсайдер предположил, что Pro-версия консоли поступит в продажу в четвертом квартале 2024 года.

Кроме того, Том Хендерсон заметил, что портативный девайс для гейминга, работающий по технологии технологии Remote Play, фигурирует под названием Q Lite. Устройство представят в конце 2023 года. Project Leonardo — контроллер для PS5, предназначенный для людей с ограниченными возможностями — также должны выпустить в продажу в конце 2023 года.

В октябре Том Хендерсон рассказал, что в конце 2023 года Sony признает актуальную консоль PS5 устаревшей. По словам специалиста, ее заменит модифицированная версия приставки со съемным дисководом.

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Андрей Ставицкий
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