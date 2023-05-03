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15:35, 3 мая 2023Россия

Генерал назвал возможную цель атаки беспилотников на Кремль

Генерал Липовой: атака на Кремль могла быть нужна для проверки системы ПВО

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль могла быть нужна для проверки системы противовоздушной обороны (ПВО). Такую возможную цель в беседе с Telegram-каналом News.ru назвал генерал-майор Сергей Липовой.

По его мнению, дрон мог быть запущен где-то в Подмосковье и идти на максимально низкой высоте, примерно на 300-400 метрах, а высотные здания могли стать для него своеобразной теневой защитой и позволили долететь до центра города.

«Минимальный размер объекта сейчас не имеет значения, у нас многослойная ПВО, есть системы тепловидения, ночного видения для наблюдения за стратегическими объектами на территории Москвы, поэтому любой объект величиной с птицу обнаружат», — заявил Липовой.

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Он подчеркнул, что БПЛА можно собрать в любом гараже из куска фанеры, пары электродвигателей и блока управления. Генерал также выразил уверенность, что силовики разберутся, кто управлял и кто собирал атаковавший Кремль дрон.

3 мая Украина предприняла попытку с помощью двух беспилотников нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В результате их действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.

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Варвара Кошечкина
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