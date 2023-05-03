Рогов: ВСУ потеряли около 30 военных при атаке в районе Орехова Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в неудачной атаке в районе Орехова Запорожской области порядка 30 человек, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

В неудавшейся разведке боем украинская армия потеряла не менее одного танка, двух бронетранспортеров и порядка 30 бойцов, назвал он потери украинской стороны.

Ранее Рогов сообщил о провале наступления бронегруппы ВСУ южнее Орехова в Запорожской области. В среду, 3 мая, после массированной артподготовки бронегруппа пошла в наступление. Ее встретили российские мотострелки и разведка. Стало известно, что в ходе боя украинская армия потеряла как минимум две единицы техники