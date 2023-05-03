Рогов сообщил о провале попытки ВСУ атаковать в Запорожской области

Рогов: ВСУ с потерями отступили на исходные позиции около Орехова в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области с потерями отступили на исходные позиции, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он рассказал о провале попытки украинских войск атаковать в этом направлении. «Враг с потерями отступил на исходные позиции. Очередная разведка боем», — написал он.

Ранее Рогов рассказал, что после массированной артподготовки бронегруппа ВСУ пошла в наступление южнее Орехова. Их встретили российские мотострелки и разведка. Стало известно, что в ходе боя украинская армия потеряла как минимум две единицы техники — танк и бронетранспортер. Сообщалось о потерях в живой силе.