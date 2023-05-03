На Украине обвинили ЕС в медлительности в вопросе санкций против России

В офисе Зеленского назвали санкции ЕС против России недостаточно быстрыми

Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква обвинил Евросоюз (ЕС) в медлительности в вопросе санкций в отношении России. Об этом он заявил в интервью телеканалу ТСН.

По его мнению, США «выступают достаточно активно» в вопросе санкций, в то время как партнеры из ЕС «недостаточно быстро и эффективно реагируют».

Санкции, отметил Жовква, должны быть «не только действенными, но и мгновенными». «Если ты применяешь санкции, ты должен получить как можно более быстрый эффект. Это основная цель», — заявил чиновник.

Ранее глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что санкции против России эффективнее работают против экономики Германии. Кроме того, ФРГ уже сталкивается с проблемой деиндустриализации отдельных сфер.