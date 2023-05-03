В Германии высказались за введение в строй рабочей нитки «Северного потока-2»

Депутат ФРГ Эрнст высказался за введение в строй рабочей нитки «Северного потока-2»

Глава комитета по защите климата и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст в интервью «Известиям» высказался за введение в строй рабочей нитки российского трубопровода «Северный поток-2».

Пояснил депутат, Германия нуждается в газе на переходный период. Эрнст указал на важность расширения использования возобновляемых источников энергии для достижения независимости от ископаемого топлива, однако на это потребуется время.

«Я считаю, что именно поэтому в интересах Германии было бы использовать нитку трубопровода, которая всё еще работает. Российский газ дешевле и всегда был надежным», — заявил Эрнст.

Он также указал на преимущества российского газа и с экологической точки зрения. Однако, по его словам правительство ФРГ не пойдет на этот шаг, пока продолжается конфликт на Украине.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября. Пострадали три из четырех труб. Следственное управление ФСБ по материалам Генпрокуратуры возбудило дело о международном терроризме. Кроме того, совместное расследование инцидента провели Швеция, Дания и Германия, однако его результатов Москве не предоставили.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Вашингтон в организации диверсий на газопроводах.