Российский блогер-подросток и его подруга убили молотком школьницу для стрима

В Ленобласти блогер-подросток с подругой убили молотком и закопали школьницу для стрима

В Ленинградской области задержали 16-летнего блогера, который вместе со своей подругой убил 13-летнюю школьницу во время стрима. Об этом в среду, 3 мая, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, 1 мая подростки пригласили потерпевшую в лес под поселком Парголово «дать интервью в необычном месте». Там они заранее вырыли яму и стали дожидаться школьницу, а когда та пришла, ударили ее молотком и закопали со всеми вещами.

9 января сообщалось, что россиянка запустила стрим с плачущим ребенком для сбора денег.