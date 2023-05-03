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09:39, 3 мая 2023Силовые структуры

Российский блогер-подросток и его подруга убили молотком школьницу для стрима

В Ленобласти блогер-подросток с подругой убили молотком и закопали школьницу для стрима

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области задержали 16-летнего блогера, который вместе со своей подругой убил 13-летнюю школьницу во время стрима. Об этом в среду, 3 мая, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, 1 мая подростки пригласили потерпевшую в лес под поселком Парголово «дать интервью в необычном месте». Там они заранее вырыли яму и стали дожидаться школьницу, а когда та пришла, ударили ее молотком и закопали со всеми вещами.

9 января сообщалось, что россиянка запустила стрим с плачущим ребенком для сбора денег.

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Илона Палей
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