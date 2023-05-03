Мужчину, подозреваемого в краже жилетки сооснователя «Короля и Шута» Князева, задержали

66-летнего жителя Москвы Александра Лазоревича, подозреваемого в краже жилетки сооснователя музыкальной группы «Король и Шут» Андрея «Князя» Князева на выставке, задержали. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, 27 апреля мужчина посетил выставку «Панк-культура. Король и Шут», посвященную музыкальному коллективу, которая проходила в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве. Убедившись, что никто не наблюдает за ним, подозреваемый незаметно забрал предмет одежды музыканта и покинул мероприятие.

2 мая правоохранительные органы вышли на след мужчины. В случае если вина Лазоревича подтвердится, ему грозит до шести лет тюремного заключения, так как стоимость украденной жилетки составляет один миллион рублей, что означает, что кража была совершена в особо крупном размере.

Ранее американская полиция задержала трех подозреваемых в нападении и избиении хип-хоп исполнителя Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) в спортзале.