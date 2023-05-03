Экоактивисты переделали песню Spice Girls в знак протеста

Экоактивисты Extinction Rebellion переделали песню Stop группы Spice Girls в знак протеста

Активисты из британских экологических организаций Fossil Free London и Extinction Rebellion в знак протеста решили сорвать собрание акционеров банка Barclays. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что для этих целей они переделали песню Stop музыкальной группы Spice Girls. Активисты изменили текст, чтобы он соответствовал проблеме изменения климата. «Прекратите прямо сейчас, больше никаких нефти и газа, прекратите сжигать ископаемое топливо и покончите с этим безумием... Эй, ты, сжигающий планету, прекрати сейчас же, с нас хватит», — говорится в измененном протестующими тексте.

Таким способом активисты хотели привлечь внимание к тому, что банк спонсирует проекты, связанные с ископаемым топливом. Однако через несколько минут после начала протеста служба безопасности вывела участников акции из зала. Представители банка также заявили, что готовы обсуждать вопрос деятельности компании в отношении решения проблемы изменения климата.

В январе 2023 года активисты Extinction Rebellion сорвали заседание британских депутатов Палаты лордов. Туда ворвались около десяти протестующих, когда политики обсуждали законопроект о подавлении протестов.