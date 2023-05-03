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08:01, 3 мая 2023Среда обитания

Бывший дом звезды «Голодных игр» предложили для аренды

Бывший дом актера Дональда Сазерленда в США предложили арендовать за 12 тысяч долларов
Дональд Сазерленд

Дональд Сазерленд. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Бывший дом канадского актера Дональда Сазерленда в США, в котором тот прожил 36 лет, предложили снять в аренду. Об этом сообщает New York Post.

Объект расположен в калифорнийском городе Санта-Моника по адресу 1366 Palisades Beach Road, на берегу океана. Нынешние хозяева предложили арендовать его за 12 тысяч долларов в месяц (около 956 тысяч рублей). Звезда «Голодных игр» построил этот дом и проживал в нем с 1970 по 2006 годы. С 2016 года лот периодически пропадал с рынка аренды, а теперь вернулся на него.

В доме площадью около 111,4 квадратных метра есть три спальни и две ванных комнаты, а также гостиная с газовым камином и кухня. Интерьер выполнен в белых и коричневых цветах, при этом многие предметы мебели, а также полы сделаны из дерева. Из окон открывается вид на океан и набережную города. В нескольких минутах ходьбы находится пирс Санта-Моники.

В апреле стало известно, что бывший дом актрисы Джулианны Маргулис в Нью-Йорке выставили на продажу. Квартира расположена в районе Сохо. Нынешний хозяин решил попросить за нее 5,85 миллиона долларов.

Полина Кислицына
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