На Украине сообщили о повреждении электроподстанции в Сумской области

Минэнерго Украины сообщило о повреждении электроподстанции в Сумской области

Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении электроподстанции в Сумской области. Соответствующее заявление появилось в аккаунте ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В результате удара электростанция была значительно повреждена — есть разрушение здания пункта управления. Пострадавших среди сотрудников нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате произошедшего было обесточено более четырех тысяч пользователей. Кроме того, добавили в ведомстве, из-за повреждений распределительных сетей остается без света часть потребителей в Харьковской и Черниговской, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей и Донецкой народной республики. Специалисты ведут ремонтные работы. Так, они смогли восстановить подачу электроэнергии в Днепре.

«На Херсонщине продолжаются восстановительные работы. За сутки в регионе восстановили электроснабжение более 3,8 тысячи абонентам. Энергосистема работает стабильно, без ограничений для потребителей», — заключили в ведомстве.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что Киев может экспортировать электроэнергию в страны Европейского союза из-за наличия резервных мощностей. По его словам, ситуация с генерацией электроэнергии на Украине стабилизировалась. Галущенко отметил, что полученные от экспорта средства позволят в том числе стабилизировать финансовое состояние энергетических компаний.