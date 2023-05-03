Боец ВСУ рассказал об особой тактике российских военных в Артемовске

«Страна.ua»: боец ВСУ рассказал о хорошей логистике российских военных в Артемовске

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что у российских военных в Артемовске (украинское название — Бахмут) хорошо развита логистика, а также есть особая тактика пополнения запасов. Его слова передает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Хорошо продумана логистика. (…) Для пополнения запасов существуют [специальные люди], которые целями днями носят вооружение», — заявил он.

После этого запасы забирают с заранее подготовленных точек, а затем российские военные проводят штурм. Перед ним проходит многочасовая артиллерийская подготовка, создающая преимущество для сил России.

Ранее бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» показали содержимое секретных складов ВСУ в Артемовске. В настоящее время российские военнослужащие на взятых под контроль территориях города проводят «инвентаризацию» украинских военных объектов.

Украина удерживает Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Он назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ. В настоящее время город заблокирован с северной и южной окраин.