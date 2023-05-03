Бойцы ЧВК «Вагнер» показали содержимое секретных складов ВСУ в Артемовске

«Известия»: бойцы ЧВК «Вагнер» показали боеприпасы на секретных складах ВСУ в Артемовске

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» показали корреспонденту «Известий» содержимое секретных складов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут).

Сейчас российские военные на взятых под контроль территориях города проводят «инвентаризацию» украинских военных объектов. Среди них — бывшие советские склады резерва стрелкового оружия в бывших соляных шахтах на глубине более 150 метров. Шахта тянется на несколько километров, отдельные хранилища с оружием достигают 250 метров в длину и 20 метров в ширину.

На складах хранятся тысячи единиц оружия под патрон 7,62*54 мм. По словам бойца группы «Вагнер», в одной из галерей подземелья хранилось 4,5 тонны взрывчатки. Все склады были заминированы и зажигательными боеприпасами, большую часть из которых уже вывезли.

В цехах ремонтной зоны были обнаружены в том числе тяжелые пулеметы, автоматические гранатометы, автоматы и винтовки. Среди западного вооружения: американские пулеметы «Браунинг М2», шведские гранатометы Carl Gustaf, чешские пулеметы ПКБ, американские снайперские винтовки «Баррет М-107» калибра 12,7 мм.

Также на складах длительного хранения российские военные нашли огромное количество пистолетов-пулеметов времен Великой Отечественной войны, и оружие, поставлявшееся в СССР в годы Второй мировой войны по ленд-лизу из США, в частности, пистолеты-пулеметы «Томпсон».

Во вторник, 2 мая, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы за сутки продвинулись в Артемовске на 160 метров на разных направлениях, под контролем ВСУ находятся более «2,7 с копейками километров квадратных».

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ. В настоящее время город заблокирован с северной и южной окраин.