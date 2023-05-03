Россиян предупредили о фейковых приложениях по продаже туров

«Известия»: в официальных маркетплейсах появились фейковые приложения по продаже туров

В официальных маркетплейсах появились фейковые приложения по продаже туров. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что покупая в них путевки, люди теряют деньги и остаются без долгожданного отдыха. Эксперты по кибербезопасности призвали читать всю информацию о приложениях, доступную в маркетплейсах.

«Отсутствие или небольшое количество отзывов, низкий рейтинг, ошибки в названии, описании или скриншотах — это первые признаки, которые должны вас насторожить», — сказал консультант по информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Иван Булычев. Также он порекомендовал проверять, есть ли ссылки на приложение на официальном сайте компании.

Эксперт добавил, что злоумышленники могут использовать разные методы для обхода системы проверки магазина. Например, некоторые выкладывают в магазин приложение с безобидным функционалом, чтобы пройти проверку, после чего меняют его функционал на вредоносный.

Ранее первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что в России появилась новая схема мошенничества со строящимся жильем — компании, которые должны завершить возведение долгостроев, продают там квартиры новым дольщикам.