Кандидат в президенты США Кеннеди призвал американцев поставить себя на место Путина

Американскому правительству стоило прислушаться к словам президента России Владимира Путина о пересечении Вашингтоном красных линий. Об этом заявил в интервью британскому порталу UnHerd кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, являющийся племянником 35-го американского президента Джона Кеннеди.

«Украинское правительство убило 14 000 русских в Донбассе. Если бы Мексика сделала это с американцами, мы бы вторглись через секунду. Так что, я думаю, мы должны поставить себя на место наших противников», — сказал он, добавив, что война изначально не была в интересах России.

«Если вы поставите себя на место России, то поймете: США наш самый большой враг», — резюмировал Кеннеди.

Ранее Кеннеди заявил, что Российской армии на Украине невозможно противостоять. По его признанию, он не понимает, что США вообще делают на Украине, когда сам по себе украинский конфликт создает для Вашингтона серьезную проблему в виде сближения России и Китая.