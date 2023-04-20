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10:48, 20 апреля 2023Мир

Племянник Джона Кеннеди оценил мощь армии России

Племянник президента США Кеннеди заявил о невозможности противостоять армии РФ на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Scott Eisen / Getty Images)

Российской армии на Украине невозможно противостоять, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди, приходящийся племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди. Его цитирует РИА Новости.

«Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им», — отметил он.

По словам Кеннеди, он не понимает, что США вообще делают на Украине, когда сам по себе украинский конфликт создает для Вашингтона серьезную проблему в виде сближения России и Китая.

Ранее США указом президента Джо Байдена выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 325 миллионов долларов.

До этого подполковник армии США Тони Шаффер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) без прямой интервенции НАТО вскоре проиграют в конфликте с Россией.

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Глеб Бажуткин
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