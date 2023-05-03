В приграничном российском регионе беспилотник врезался в водонапорную башню

Baza: в Белгородской области беспилотник врезался в водонапорную башню

В Белгородской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в водонапорную башню. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что инцидент произошел в километре от села Вязовое, башня находилась на территории местного свинокомплекса. Предположительно дрон запустили из села Поповка, которое находится в Сумской области Украины.

Информации о пострадавших на данный момент нет. В результате крушения аппарата башня получила повреждения.

Ранее БПЛА упал около автозаправочной станции в поселке Костино Пушкинского городского округа в Московской области. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и представители экстренных служб.