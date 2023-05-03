Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:49, 3 мая 2023Россия

Беспилотник упал около автозаправки под Москвой

«Осторожно Москва»: беспилотник упал около автозаправки в подмосковном поселке Костино

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал около автозаправочной станции в поселке Костино Пушкинского городского округа в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно Москва».

По сведениям издания, сотрудники заметили рухнувший дрон 2 мая. Двухметровый коптер находился на земле в поле в 150 метрах от заправки.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и представители экстренных служб.

27 апреля сообщалось, что неопознанный беспилотник самолетного типа пролетел над подмосковным Серпуховом. Очевидцы сразу же вызвали полицейских.

Еще раньше пилот самолета российской авиакомпании NordStar заметил дрон около московского аэропорта Домодедово. Тогда самолет находился на высоте около двух тысяч метров.

Борт успешно приземлился, в результате происшествия никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ФСБ сорвала покушение ГУР Минобороны Украины на главу Крыма Аксенова. Что известно об операции спецслужбы?
В Москве анонсировали «Большой стендап-фестиваль»
В круглых червях обнаружили гены молодости
Зеленский приедет в Финляндию для встречи с лидерами стран Северной Европы
Раскрыт секрет покупки идеального автомобиля в России
Стал известен возможный покупатель российского бизнеса Danone
Мэр Ялты прокомментировала попытку покушения со стороны разведки Украины
Россиянам назвали причины постоянной усталости
Российские школьники побили пьяного пассажира автобуса и попали на видео
Студентов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.