Беспилотник упал около автозаправки под Москвой

«Осторожно Москва»: беспилотник упал около автозаправки в подмосковном поселке Костино

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал около автозаправочной станции в поселке Костино Пушкинского городского округа в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно Москва».

По сведениям издания, сотрудники заметили рухнувший дрон 2 мая. Двухметровый коптер находился на земле в поле в 150 метрах от заправки.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и представители экстренных служб.

27 апреля сообщалось, что неопознанный беспилотник самолетного типа пролетел над подмосковным Серпуховом. Очевидцы сразу же вызвали полицейских.

Еще раньше пилот самолета российской авиакомпании NordStar заметил дрон около московского аэропорта Домодедово. Тогда самолет находился на высоте около двух тысяч метров.

Борт успешно приземлился, в результате происшествия никто не пострадал.