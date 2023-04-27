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16:53, 27 апреля 2023Россия

Крупный дрон самолетного типа заметили над Подмосковьем

Shot: беспилотник самолетного типа пролетел над Подмосковьем и попал на видео

Неопознанный беспилотный летательный аппарат самолетного типа пролетел над Подмосковьем и попал на видео. Кадры с дроном публикует Shot в своем Telegram-канале.

Уточняется, что дрон был замечен в районе Серпухова. Свидетели сообщили о случившемся в полицию.

Ранее сообщалось, что пилот самолета российской авиакомпании NordStar заметил дрон около столичного аэропорта Домодедово. Кроме того, дрон-разведчик едва не сорвал взлет российского пассажирского лайнера в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Москвы во Владикавказ.

Одновременно с этим сегодня средства противовоздушной обороны сбили беспилотники Вооруженных сил Украины возле Курской атомной электростанции в городе Курчатове.

Марк Леонов
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