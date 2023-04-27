Крупный дрон самолетного типа заметили над Подмосковьем
Shot: беспилотник самолетного типа пролетел над Подмосковьем и попал на видео
Неопознанный беспилотный летательный аппарат самолетного типа пролетел над Подмосковьем и попал на видео. Кадры с дроном публикует Shot в своем Telegram-канале.
Уточняется, что дрон был замечен в районе Серпухова. Свидетели сообщили о случившемся в полицию.
Ранее сообщалось, что пилот самолета российской авиакомпании NordStar заметил дрон около столичного аэропорта Домодедово. Кроме того, дрон-разведчик едва не сорвал взлет российского пассажирского лайнера в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Москвы во Владикавказ.
Одновременно с этим сегодня средства противовоздушной обороны сбили беспилотники Вооруженных сил Украины возле Курской атомной электростанции в городе Курчатове.