Возле российской атомной электростанции сбили украинские беспилотники

Mash: беспилотники ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили возле Курской атомной электростанции (АЭС) в городе Курчатове беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации авторов поста, 26 апреля около 23:00 в районе Курской АЭС сработала система ПВО. Одновременно с этим в Брянской области прозвучал сигнал тревоги.

Как пишет канал, беспилотники, запущенные с территории Сумской области Украины, попытались атаковать российскую электростанцию, однако были уничтожены. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее Shot сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал гранатами электроподстанцию в Климовском районе Брянской области. В результате оказалась повреждена линия электропередачи. Никто не пострадал.

Кроме того, накануне дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию в белгородском селе Нежеголь, однако устройство не сдетонировало. Разрушений в результате инцидента нет.