В приграничном российском регионе дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию

SHOT: в Белгородской области беспилотник сбросил СВУ на электроподстанцию в селе Нежеголь

Беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, взрывчатка не сдетонировала, никто не пострадал. После падения устройства на электроподстанцию в граничащем с Украиной российском регионе разрушений не зафиксировано.

Днем ранее, 26 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковавли Белгородскую область. Сначала под удар попал поселок Ленинский в Шебекинском городском округе — там из-за обстрела оказалось повреждено остекление зданий, фасады и заборы двух частных домов. Впоследствии Украина атаковала село Черемошное Белгородского района. Никто не пострадал, оказалась повреждена линия электропередачи.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объекта