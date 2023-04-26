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08:31, 26 апреля 2023Россия

В приграничном российском регионе дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию

SHOT: в Белгородской области беспилотник сбросил СВУ на электроподстанцию в селе Нежеголь

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, взрывчатка не сдетонировала, никто не пострадал. После падения устройства на электроподстанцию в граничащем с Украиной российском регионе разрушений не зафиксировано.

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Днем ранее, 26 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковавли Белгородскую область. Сначала под удар попал поселок Ленинский в Шебекинском городском округе — там из-за обстрела оказалось повреждено остекление зданий, фасады и заборы двух частных домов. Впоследствии Украина атаковала село Черемошное Белгородского района. Никто не пострадал, оказалась повреждена линия электропередачи.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объекта

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Анастасия Шейкина
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