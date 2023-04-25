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15:17, 25 апреля 2023Россия

ВСУ второй раз за день атаковали приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Черемошное

Фото: John Moore / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день атаковали приграничный российский регион — Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородского района. В результате атаки со стороны Украины пострадавших нет, однако снаряды повредили линии электропередачи.

«Без света остаются пять населенных пунктов: Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек. Как только позволит оперативная обстановка, аварийные и оперативные службы начнут устранять последствия обстрела», — добавил губернатор.

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Утром 25 апреля Гладков сообщил о первом обстреле ВСУ за день. По его словам, атаке подвергся поселок Ленинский в Шебекинском городском округе. Из-за обстрела в населенном пункте оказались повреждены остекление, фасады и заборы двух частных домов, а также линия электропередачи.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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