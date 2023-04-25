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07:44, 25 апреля 2023Россия

Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле поселка Ленинский в Шебекинском округе

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Поселок Ленинский в Шебекинском городском округе Белгородской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, из-за обстрела в населенном пункте оказались повреждены остекление, фасады и заборы двух частных домов, а также линия электропередачи. Никто не пострадал.

«Аварийные и оперативные службы работают на месте и устраняют последствия обстрела», — написал Гладков.

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Днем ранее, по официальным данным, Белгородскую область обстреляли за сутки дважды. Сначала Украина атаковала хутор Мухин Шебекинского городского округа, затем прилеты снарядов были зафиксированы в селе Ясные Зори.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объекта

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Анастасия Шейкина
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