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23:45, 3 мая 2023Бывший СССР

В ДНР указали на «террористические» действия Зеленского

Председатель Народного совета ДНР Бидевка назвал действия Зеленского террористическими

Фото: Globallookpress.com

Председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Бидевка в беседе с РИА Новости прокомментировал попытку украинских дронов атаковать Кремль, указав на то, что действия президента Украины Владимира Зеленского в очередной раз доказывают, что он является террористом.

«Для любого русского человека, Кремль — это священное место. Ответ России за посягательство на него будет внезапным и мощным. А вот каким именно — решит руководство страны», — заявил он, отметив, что Москва обязательно предпримет ответные меры.

Также он выразил уверенность в том, что пытаться договариваться о чем-либо с киевскими властями бесполезно, поскольку ранее они не раз показывали неспособность выполнять свои обещания. Бидевка назвал Зеленского военным преступником и подчеркнул, что его необходимо судить после окончания российской специальной военной операции (СВО).

Ранее депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский сравнил шаги Киева с действиями «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещенные в России террористические организации). По его словам, США часто оказывают подобного рода влияние на страны, чьи действия они могут контролировать, пытаясь стравить их с другими государствами.

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Марина Совина
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