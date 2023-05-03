В ДНР сравнили шаги Украины с действиями «Аль-Каиды»

Депутат Народного совета ДНР Бердичевский сравнил шаги Украины с действиями «Аль-Каиды»

Депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский прокомментировал попытку украинских дронов совершить атаку на Кремль, сравнив шаги Киева с действиями «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещенные в России террористические организации), сообщает РИА Новости.

«Украина превращается в террористическую организацию, некое подобие "Аль-Каиды", "Исламского государства" со своими национальными особенностями», — заявил он.

По его словам, США часто оказывают подобного рода влияние на страны, чьи действия они могут контролировать, пытаясь стравить их с другими государствами. Политик подчеркнул, что в связи с превращением Украины в террористическое государство Россия имеет право ответить на ее шаги максимально жестко. Бердичевский считает, что президент Украины Владимир Зеленский, а также все причастные к совершению или планам устроить теракты на территории России, должны предстать перед судом.

В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.

Главное следственное управление Следственного комитета России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).