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20:04, 3 мая 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о незаинтересованности России в продлении зерновой сделки

Президент Украины Зеленский: Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, похоже, не заинтересована в продлении зерновой сделки. Его слова приводит The Guardian.

На пресс-конференции в Хельсинки украинский лидер заявил, что Киев сосредоточился на поиске партнеров для того, чтобы выполнить соглашения. При этом Зеленский подчеркнул, что не ищет заинтересованности Москвы.

Срок действия зерновой сделки, которую заключили представители России, Украины, Турции и ООН, истекает 18 мая.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что существуют риски срыва зерновой сделки и прекращения поставок продовольствия по зерновому коридору в случае, если встреча делегаций России, Украины и Турции 5 мая в Стамбуле не принесет результатов.

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Варвара Кошечкина
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